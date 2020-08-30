Англия

"Синие" продолжают быть активным игроком на трансферном рынке.

Этим летом Челси уже успел заполучить в свои ряды Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, Тиаго Силву, Маланга Сарра, а также близки к подписанию Кая Хаверца из Байера.

Тем не менее, "синие" на этом останавливаться не намерены. Челси заинтересован в услугах Деклана Райса, а Фрэнк Лампард в нем видит центрального защитника, сообщает The Guardian.

По слухам, за своего футболиста Вест Хэм хочет выручить порядка 80 миллионов фунтов.

Помимо Райса, Челси также проявляет интерес к голкиперам Альфонсо Ареола (ПСЖ), Майку Маньяну (Лилль) и Эдуару Менди (Ренн).