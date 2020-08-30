Англия

Защитник Арсенала был в хорошем расположении духа после триумфа в Суперкубке Англии.

Лондонский Арсенал начал сезон-2020/21 с завоевания Суперкубка Англии. "Канониры" в основное время сыграли 1:1 с Ливерпулем, а затем оказались сильнее в серии пенальти – 5:4.

"Скоро придется покупать новый кабинет для трофеев", — написал правый защитник Арсенала Эктор Бельерин в Инстаграме.



Эктор выступает за Арсенал с 2013 года. За это время он выиграл с командой три Кубка и три Суперкубка Англии.

Возможно, скоро Бельерину действительно понадобится новый шкаф для трофеев – интерес к испанцу проявляет Пари Сен-Жермен.