Франция

Испанский фулбек может покинуть Арсенал в текущее трансферное окно.

Пари Сен-Жермен намерен усилить правый фланг обороны в нынешнее межсезонье, и, как сообщает RMC Sport, одним из реальных вариантов решения этой проблемы является защитник Арсенала Эктор Бельерин.

По информации источника, услуги 25-летнего испанца были предложены французскому гранду. Теперь кандидатура Бельерина рассматривает руководством парижан.

Одной из главных причин, которая может помешать испанскому фулбеку перебраться в ПСЖ, является его травматичность. Тем не менее, сам Бельерин готов отправиться за новым вызовом после девяти лет в Арсенале.

Ранее сообщалось, что в подписании испанца, контракт которого с "канонирами" истекает в 2023 году, также заинтересованы Севилья, Интер и Ювентус.