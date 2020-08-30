Стороны заключили новое пятилетнее соглашение.
Майкл КИн, фото Эвертон
30 августа 2020, 18:26
Официальный твиттер Эвертона сообщает, что клуб продлил контракт с центральным защитником команды Майклом Кином.
Отмечается, что 27-летний футболист подписал с "ирисками" договор на пять лет. Предыдущее соглашение истекало в 2022 году.
Кин присоединился к Эвертону в 2017 году из Бернли. В минувшем сезоне футболист провел 34 поединка, отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что ряды Эвертона в ближайшее время пополнит полузащитник Наполи Аллан.