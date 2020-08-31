Хабвек в шаге от переезда в Лондон.
Кай Хаверц, getty images
31 августа 2020, 19:40
Руководство Челси сумело достичь соглашения с Байером касательно трансфера полузащитника Кая Хаверца, сообщает Guardian.
По данным источника, лондонцы заплатят за немецкого футболиста 72 миллиона фунтов. Ранее Байер отклонил предложение лондонцев в размере 65 миллионов.
Отмечается, что если сделка будет согласована, то Челси побьет свой трансферный рекорд. Предыдущая самая дорогая покупка — приобретение Кепи Аррисабалаги за 71,6 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что сам Хаверц прекращает сотрудничество с Байером и пропустил тест на физическую подготовку команды.