Англия

Испанец продолжит защищать цвета "канониров".

Полузащитник Реала Дани Себальос вернется в Арсенал и проведет в составе лондонцев еще один сезон, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, главному тренеру "канониров" Микелю Артете удалось убедить испанского футболиста вернуться в команду.

Также отмечается, что мадридский клуб изначально не хотел повторно отпускать Себальоса, отклонив три попытки Арсенала заключить сделку, но в конечном итоге согласился отправить хавбека вновь в аренду.

В прошедшем сезоне 23-летний игрок провел 34 поединка в футболке лондонского клуба, отличившись двумя голами и двумя ассистами.