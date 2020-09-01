Аргентинец вскоре может вернуться на футбольное поле.
Серхио Агуэро, getty images
01 сентября 2020, 08:28
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро в конце июня этого года получил травму колена, из-за которой он пропустил оставшуюся часть сезона-2019/20.
32-летний аргентинец перенес операцию после полученного повреждения, и только вчера, 31 августа, он приступил к тренировочному процессу, о чем и сообщил в своем Twitter.
Напомним, в минувшей кампании Серхио Агуэро провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити рассматривает Лаутаро Мартинеса в качестве потенциального сменщика Агуэро.