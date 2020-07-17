Англия

"Горожане" выйдут на трансферный рынок после отмены дисквалификации в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити собирается подписать Латуаро Мартинеса в том случае, если команду покинет Серхио Агуэро, сообщает Marca.

Источник отмечает, что "горожане" находятся в более выгодном финансовом положении, чем Барселона, которая также претендует на игрока.

Лаутаро Мартинес в этом сезоне провел 40 матчей, в которых отметился 18 голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что Хосеп Гвардиола получит порядка 150 миллионов евро на трансферы.