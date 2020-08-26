Англия

Голкипер поставил подпись под новым соглашением с "красными дьяволами".

Манчестер Юнайтед продлил контракт с Дином Хендерсоном до лета 2025-го года, сообщает официальный сайт клуба.

"Я буду делать все, чтобы совершенствоваться каждый день, чтобы я мог играть как можно больше матчей за этот великий клуб.

Теперь я с нетерпением жду возможности присоединиться к сборной Англии, а затем готовиться к предстоящему сезону", — сказал голкипер.

В прошлом сезоне 23-летний страж ворот провел 31 поединок в составе "клинков", пропустив 27 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, что Хендерсон собирался продлить контракт с Манчестер Юнайтед в случае гарантии места в основе.