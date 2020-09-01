Англия

Англичанин подписал контракт до 2024 года.

Защитник Бен Уайт продлил соглашение с Брайоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "чайками", который рассчитан до июня 2024 года.

Уайт является выпускником академии Брайтона, дебютировав в первой команде в августе 2016-го. В минувшем сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Лидсе, где он отыграл 49 матчей и отличился одним голом.

В подписании Уайта были заинтересован Ман Сити, Ливерпуль и Лидс, но Брайтон отказался отпускать его.

Ранее сообщалось, что Брайтон также продлил контракт с защитником Льюисом Данком.