Англия

Хавбек прокомментировал трансфер в стан "манкунианцев".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек поделился своими эмоциями после трансфера в новый клуб.

"Я не могу выразить, насколько это невероятная возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Я хочу поблагодарить всех в Аяксе. Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с клубом".

"Теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступить на высшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем Манчестер Юнайтед".

"Все говорили мне, насколько прекрасна атмосфера Олд Траффорд, и я с нетерпением жду возможности испытать это, как только фанаты смогут безопасно вернуться на стадион", — сказал ван де Беек официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с Юнайтед пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.