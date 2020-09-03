Англия

Новичок манкунианцев решился на этот жест в поддержку товарища, ранее игравшего за Аякс.

Полузащитник Донни ван де Беек будет играть за Манчестер Юнайтед под 34-м номером, сообщил официальный сайт клуба.

Донни взял этот номер в знак солидарности со своим товарищем Абдельхаком Нури, с которым играл вместе за молодежные команды Аякса. Нури в товарищеском матче против Вердера получил необратимое повреждение мозга, из-за которого больше года пролежал в коме. Нури больше не сможет играть и находится в инвалидном кресле.

Ранее 34-й номер принадлежал вернувшемуся из аренды в Шеффилд Юнайтед вратарю Дину Хендерсону, но тот согласился его уступить.

Подобно ван де Бееку, 34-й номер при переходе в новый клуб брали другие воспитанники Аякса: Джастин Клюйверт в Роме, Жоэль Велтман в Брайтоне и Амин Юнес в Наполи.

С момента внедрения номеров в сезоне-1993/94 за Манчестер Юнайтед под 34-м номером выступали Джонатан Грининг, Фил Бардсли и Андрес Линдегор.