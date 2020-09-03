Англия

Хавбек Уотфорда переедет на Гудисон Парк.

Руководство Эвертона достигло соглашения с Уотфордом о трансфере полузащитника Абдулайе Дукуре, сообщает The Times.

По данным источника, "ириски" заплатят за 27-летнего футболиста 20 миллионов фунтов, а сам игрок в ближайшие дни подпишет контракт с клубом.

Отмечается, что Дукуре станет уже третьим полузащитником, который присоединится к Эвертону, ведь "ириски" очень близки к трансферу хавбеков Хамеса Родригеса и Аллана.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы продлили контракт с защитником Майклом Кином.