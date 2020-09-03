Англия

Лондонцы стремились вновь поработать с датчанином.

Тоттенхэм обращался в Интер с просьбой вернуть полузащитника Кристиана Эриксена, который присоединился к "нерадзурри" лишь зимой, сообщает Фабрицио Романо.

"Две недели назад один из моих источников сказал мне, что Тоттенхэм просил вернуть Кристиана Эриксена, но сразу после, примерно через два часа, я поговорил с Интером, и они сказали мне, что шансов нет. Так что это невозможно", — цитирует Романо Goal.

Отмечается, что лондонцы хотели воспользоваться тем, что датчанин провел всего 11 из возможных 25 поединков в футболке Интера.

Ранее Тоттенхэм объявил о трансфере защитника Вулверхэмптона Мэтта Доерти.