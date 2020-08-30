Англия

"Шпоры" приобрели ирландского футболиста.

Защитник Вулверхэмптона Мэтт Доэрти перешел в Тоттенхэм, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Ирландский фулбек поставил подпись под четырехлетним контрактом со "шпорами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 18,5 млн евро.

В составе нового клуба правый защитник будет выступать под вторым номером.

Доэрти выступал в составе Вулверхэмптона с 2010 года, перейдя из Богемианса. В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 50 поединков в футболке "волков", отличившись семью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил о подписании голкипера Джо Харта.