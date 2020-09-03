Англия

Лондонцы намерены приобрести голкипера.

Ренн проинформировал Челси, что лондонцам придется заплатить 30 миллионов фунтов за голкипера Эдуара Менди, сообщает The Telegraph.

По данным источника, "синие" могут выплатить французам такую сумму, так как видят во вратаре потенциальную замену Кепе Аррисабалаге.

Ранее сообщалось, что Ренн даже подыскал себе замену Менди в лице голкипера ПСЖ Альфонса Ареолы, которого парижане готовы отпустить из клуба.

Напомним, лондонцы уже в текущее трансферное окно пополнили состав команды Хакимом Зийехом, Тимо Вернером, Тиаго Силвой и Беном Чилвеллом.