Франция

Бретонцы ищут нового вратаря на сезон-2020/21.

Ренн связался с Пари Сен-Жермен по поводу трансфера вратаря Альфонса Ареола, сообщает L'Equipe. В нем видят замену для Эдуара Менди, который близок к уходу в Челси.

Ареола не особо нужен ПСЖ: прошлый сезон он провел на правах аренды в мадридском Реале, где был сменщиком Тибо Куртуа. Он провел 6 матчей за "сливочных".

Теперь голкипер вернулся в Париж, но при наличии Кейлора Наваса он вряд ли сможет рассчитывать на место в основном составе.

Альфонс хотел бы продолжить карьеру в Премьер-лиге, желательно – в Лондоне, где он недавно купил дом. Однако пока что подходящих предложений у голкипера не было.

Еще одним доводом для смены клуба для Ареола является сборная Франции. Следующим летом состоится чемпионат Европы, а он пока что проигрывает конкуренцию за место в заявке Майку Маньяну из Лилля.