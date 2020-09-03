Англия

Хавбек мог оказаться в стане чемпионов Италии.

Жоау Сантос, агент полузащитника Челси Жоржиньо, заявил, что ранее Ювентус предпринимал попытки пригласить игрока в команду.

"В прошлом году он сыграл 40 матчей за Челси и является важным членом национальной сборной. Официальных предложений пока не поступало. За ним наблюдают многие клубы, и на его позиции не так много игроков с его характеристиками".

"Ювентус» предложил обмен на Миралема Пьянича, но англичане не приняли предложение во внимание. Перешел бы он в Ювентус при Сарри? Я думаю да", — цитирует агента Goal.

Напомним, в итоге туринцы обменяли Пьянича на Артура, который дал свой комментарий после трансфера в Италию.