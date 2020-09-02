Италия

Хавбек высказал свои эмоции после присоединения к Ювентусу.

Полузащитник Ювентуса Артур Мело прокомментировал свой переход в стан туринской команды.

"Я имел честь играть с великими игроками. Игра с Роналду — это почти реализация мечты. Очень важный день для меня. Я благодарю свою семью, менеджеров, Фабио Паратичи и всех тех, кто меня приветствовал в клубе".

"Подробно с тренером пока не разговаривал. Но он играл в уникальный футбол, который отличался от других. Для меня большая честь играть с таким тренером", — цитирует Артура Goal.

Ранее бразильский футболист тепло высказался в адрес своего бывшего клуба — Барселоны.