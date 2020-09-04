Англия

Чилийский вингер жалеет о своем переходе в стан "красных дьяволов" в 2018 году.

Нападающий Интера Алексис Санчес рассказал о причинах своего провала в Манчестер Юнайтед после перехода из Арсенала в 2018 году. Чилиец признался, что внутри команды была неблагоприятная атмосфера, поэтому он хотел вернуться на Эмирейтс уже после первой тренировки.

"У меня появилась возможность перейти в Манчестер Юнайтед, и это показалось мне заманчивым. Для меня это выглядело неплохим вариантом, потому что в детстве мне очень нравился этот клуб. Я подписал контракт, не имея большой информации о том, что происходило внутри команды. Иногда есть вещи, которые вы не осознаете, пока не окажетесь здесь".

"На первой тренировке я многое понял. Я пришел домой и сказал своему агенту: "Нельзя ли расторгнуть контракт и вернуться в Арсенал?" Он засмеялся, ведь все уже было подписано, но я чувствовал себя как-то не так. Я был подавлен. Если бы атмосфера была более позитивной, все сложилось бы иначе", — приводит слова Санчеса Daily Mail.

Напомним, что в августе 2019 года Алексис Санчес покинул Олд Траффорд и начал выступать за Интер на правах аренды. Уже летом 2020 года чилийский вингер перебрался в "нерадзурри" на постоянной основе.