Англия

Немецкий хавбек подписал с "пенсионерами" пятилетний контракт.

Полузащитник Байера Кай Хаверц представлен в качестве нового игрока Челси. Об этом сообщает официальный сайт "синих".

21-летний немец подписал с новым клубом полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации различных СМИ, Байер заработал на продаже Хаверца порядка 72 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Кай Хаверц провел за Байер 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.