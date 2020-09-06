Англия

"Волки" договорились о трансфере бразильского защитника.

Защитник Лиона Фернандо Марсал в ближайшее время станет игроком Вулверхэмптона, сообщает Sky Sports.

"Волки" договорились о трансфере бразильца и должны оформить его переход в ближайшее время. По информации источника, 31-летний игрок уже прибыл в расположение английского клуба и успешно прошел медобследование.

Марсал выступал в составе Лиона с 2017 года, перейдя из Бенфики. Всего в футболке "ткачей" защитник провел 75 поединков.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон объявил о подписании нападающего Порту Фабиу Силвы.