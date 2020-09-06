"Волки" договорились о трансфере бразильского защитника.
Фернандо Марсал, Getty Images
06 сентября 2020, 16:18
Защитник Лиона Фернандо Марсал в ближайшее время станет игроком Вулверхэмптона, сообщает Sky Sports.
"Волки" договорились о трансфере бразильца и должны оформить его переход в ближайшее время. По информации источника, 31-летний игрок уже прибыл в расположение английского клуба и успешно прошел медобследование.
Марсал выступал в составе Лиона с 2017 года, перейдя из Бенфики. Всего в футболке "ткачей" защитник провел 75 поединков.
Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон объявил о подписании нападающего Порту Фабиу Силвы.