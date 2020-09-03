Английские клубы хотят заполучить хавбека Атлетико.
Тома Лемар, Getty Images
03 сентября 2020, 18:17
Полузащитник Атлетико Тома Лемар попал в сферу интересов Вулверхэмптона и Эвертона, сообщает издание AS.
Английские клубы следят за атакующим хавбеком и попытаются приобрести его в межсезонье. Стоимость француза оценивается в сумму коло 25 миллионов евро.
В приобретении 24-летнего игрока также был заинтересован Порту, однако он отклонил предложение португальского клуба.
Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон близок к подписанию полузащитника Арсенала Эйнсли Мэйтленда-Найлза.