Англия

Английские клубы хотят заполучить хавбека Атлетико.

Полузащитник Атлетико Тома Лемар попал в сферу интересов Вулверхэмптона и Эвертона, сообщает издание AS.

Английские клубы следят за атакующим хавбеком и попытаются приобрести его в межсезонье. Стоимость француза оценивается в сумму коло 25 миллионов евро.

В приобретении 24-летнего игрока также был заинтересован Порту, однако он отклонил предложение португальского клуба.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон близок к подписанию полузащитника Арсенала Эйнсли Мэйтленда-Найлза.