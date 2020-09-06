Бразильский защитник продолжит карьеру в Премьер-лиге.
Фернандо Марсал, Вулверхэмптон
06 сентября 2020, 20:24
Левый бек Лиона Фернандо Марсал подписал двухлетний контракт с Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт "волков".
Марсал выступал за Лион с 2017 года, проведя 75 матчей за команду за этих три года. В сезоне-2019/20 он помог "ткачам" дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла Баварии.
Волкам", недавно подписавшим рекордного новичка в истории клуба, необходимо будет полудмать об усилении правого фланга защиты, ведь Мэтт Доэрти был продан в Тоттенхэм.