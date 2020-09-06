Англия

Бразильский защитник продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Левый бек Лиона Фернандо Марсал подписал двухлетний контракт с Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт "волков".

Марсал выступал за Лион с 2017 года, проведя 75 матчей за команду за этих три года. В сезоне-2019/20 он помог "ткачам" дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла Баварии.

Волкам", недавно подписавшим рекордного новичка в истории клуба, необходимо будет полудмать об усилении правого фланга защиты, ведь Мэтт Доэрти был продан в Тоттенхэм.