Англия

Лондонцы не сумели привести хавбека на Эмирейтс.

Арсенал прекратил переговоры с Лионом касательно вероятного трансфера полузащитника команды Хуссема Ауара, сообщает RMC Sport.

По данным источника, французы потребовали у лондонцев футболиста плюс определенную сумму денег, на что "канониры" ответили отказом.

Отмечается, что Арсенал не планирует предпринимать новую попытку приобрести Ауара, а, вероятно, переключится на другие трансферные цели.

Ранее сообщалось, что Лион готов продать хавбека тому клубу, который предложит 70 миллионов евро.