"Ткачи" намерены рассмотреть выгодные предложение за хавбека.
Хуссем Ауар, getty images
06 августа 2020, 14:58
Руководство Лиона рассмотрит предложения о продаже полузащитника команды Хуссема Ауара, если за него предложат не меньше 70 миллионов евро, сообщает Calciomercato.
По данным источника, основным претендентом на футболиста остается Ювентус, и в клубе сейчас думают над тем, начинать ли переговоры о покупке.
В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.