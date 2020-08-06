Франция

"Ткачи" намерены рассмотреть выгодные предложение за хавбека.

Руководство Лиона рассмотрит предложения о продаже полузащитника команды Хуссема Ауара, если за него предложат не меньше 70 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

По данным источника, основным претендентом на футболиста остается Ювентус, и в клубе сейчас думают над тем, начинать ли переговоры о покупке.

В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.