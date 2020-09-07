Англия

Футболисты отправились на самоизоляцию.

Официальный Twitter Манчестер Сити сообщает, что полузащитник Рияд Марез и защитник Эмерик Ляпорт заразились коронавирусом.

Отмечается, что футболисты сдали положительный тест на Covid-19, и теперь, следуя распоряжению АПЛ, отправятся на самоизоляцию.

Также клуб сообщает, что болезнь у обоих футболистов протекает бессимптомно. Напомним, ранее тест сдавал и Рахим Стерлинг, у которого было подозрение на коронавирус, но тест показал отрицательные результаты.

К слову, из-за самоизоляции, большую часть предсезонного сбора пропустил главный тренер команды Пеп Гвардиола.