Англия

Испанец будет вынужден провести две недели в самоизоляции.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола будет вынужден пропустить большую часть предсезонной подготовки команды, сообщает Sky Sports.

Испанский наставник отправился в Барселону, где встретился с друзьями и родными, а также, предположительно, должен провести переговоры с Лионелем Месси. После возвращения в Великобританию 49-летний специалист должен будет провести две недели в самоизоляции и не сможет присутствовать на тренировках "горожан".

Манчетер Сити стартует в новом сезоне АПЛ матчем с Вулверхэмптоном, который запланирован на 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Ман Сити считается фаворитом в борьбе за Месси.