Англия

"Красные дьяволы" поддержали Футбольную ассоциацию.

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед разочарован поведением своего полузащитника Мейсона Гринвуда, сообщает журналист ВВС Саймон Стоун. "Красные дьяволы" поддерживают решение Футбольной ассоциации отправить игрока домой из расположения сборной Англии.

Гринвуд нарушил карантинные предписания, пригласив вместе с Филом Фоденом в отель команды девушек. Игрока Ман Сити также отправили домой.

Ранее Манчестер Сити выступил с официальным заявлением, в котором осудил Фодена и также поддержал Футбольную ассоциацию.