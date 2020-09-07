Англия

Новичок "ирисок" рассказал о своих ожиданиях от перехода в английский клуб.

Полузащитник Реала Хамес Родригес перешел в Эвертон. Он очень рад такому повороту событий и надеется выигрывать трофеи с "ирисками".

"Я действительно очень счастлив оказаться в этом великом клубе с богатой историей и тренером, который отлично меня знает", — рассказал Хамес официальному сайту Эвертона.

"Я надеюсь добиться здесь серьезных успехов, выигрывать трофеи – этого все ждут. Я пришел в Эвертон, чтобы постараться стать лучше. Также хочу помогать команде побеждать и показывать красивый, увлекательный футбол".

"Я уверен, что с Карло Анчелотти и его помощниками нам по силам добиться многого. Одной из причин, почему я выбрал Эвертон, было присутствие Карло Анчелотти. У нас с ним было много отличных моментов в двух разных клубах. Это был огромный аргумент, чтобы перейти сюда".

Также Эвертон укрепил полузащиту еще одним бывшим подопечным Анчелотти – хавбеком Наполи Алланом.