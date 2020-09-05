Англия

Бразильский хавбек подписал с "ирисками" трехлетний контракт.

Эвертон на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Наполи Аллана.

29-летний бразилец поставил подпись под соглашением с новым клубом, которое будет рассчитано до конца июня 2023 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации различных СМИ, Наполи заработал на продаже Аллана 25 миллионов евро без учета различных бонусов.

В сезоне-2019/20 Аллан провел во всех турнирах 33 поединка, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В Эвертоне футболист воссоединился с Карло Анчелотти, под руководством которого играл в Наполи до его ухода.