Англия

Колумбиец снова будет играть под руководством Карло Анчелотти.

Хавбек Реала Хамес Родригес перебрался в Эвертон, сообщил официальный сайт "ирисок". Стоимость трансфера не разглашается.

Контракт Хамеса с ливерпульцами рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год. В Эвертоне Родригес снова будет играть под руководством Карло Анчелотти, который купил его в Реал летом 2014 года.

Лучший бомбардир чемпионата мира-2014 завоевал восемь чемпионских титулов в четырех странах, а также выиграл Лигу Европы с Порту и две Лиги чемпионов с Реалом.

Ранее Эвертон укрепил полузащиту команды, подписав хавбека Наполи Аллана.