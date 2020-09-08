Французский голкипер может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
Альфонс Ареола, Getty Images
08 сентября 2020, 01:29
Фулхэм и ПСЖ обсуждают аренду вратаря парижан Альфонса Ареола, сообщает Sky Sports. "Дачники" рассчитывают позаимствовать голкипера на один сезон.
Ареола уже покидал ПСЖ на правах годичной аренды – сезон-2019/20 он провел в мадридском Реале. Однако по окончанию сезона "сливочные" не стали выкупать голкипера.
За спиной Тибо Куртуа француз в прошлом сезоне провел лишь девять поединков за Реал во всех турнирах.
Фулхэм уже совершил два важных трансфера этим летом: выкупил Харрисона Рида, а также арендовал на один сезон Марио Лемина.