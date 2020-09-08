Англия

Французский голкипер может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Фулхэм и ПСЖ обсуждают аренду вратаря парижан Альфонса Ареола, сообщает Sky Sports. "Дачники" рассчитывают позаимствовать голкипера на один сезон.

Ареола уже покидал ПСЖ на правах годичной аренды – сезон-2019/20 он провел в мадридском Реале. Однако по окончанию сезона "сливочные" не стали выкупать голкипера.

За спиной Тибо Куртуа француз в прошлом сезоне провел лишь девять поединков за Реал во всех турнирах.

Фулхэм уже совершил два важных трансфера этим летом: выкупил Харрисона Рида, а также арендовал на один сезон Марио Лемина.