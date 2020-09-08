Голкипер может переехать в лондонский клуб.
Альфонс Ареола, getty images
08 сентября 2020, 06:52
Руководство Челси раздумывает над тем, чтобы приобрести голкипера ПСЖ Альфонса Ареолу, который прошлый сезон провел в Реале, сообщает Le10Sport.
По данным источника, футболист парижан остается запасным вариантом для "синих". К нему они могут обратиться в случае провала переговоров по вратарю Ренна Эдуару Менди.
Также отмечается, что Ренн намерен приобрести именно Ареолу, если Менди покинет клуб и переедет в Лондон.
Ранее сообщалось, что Ареола все же может переехать в британскую столицу, но в другой клуб — Фулхэм.