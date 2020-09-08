Англия

Голкипер может переехать в лондонский клуб.

Руководство Челси раздумывает над тем, чтобы приобрести голкипера ПСЖ Альфонса Ареолу, который прошлый сезон провел в Реале, сообщает Le10Sport.

По данным источника, футболист парижан остается запасным вариантом для "синих". К нему они могут обратиться в случае провала переговоров по вратарю Ренна Эдуару Менди.

Также отмечается, что Ренн намерен приобрести именно Ареолу, если Менди покинет клуб и переедет в Лондон.

Ранее сообщалось, что Ареола все же может переехать в британскую столицу, но в другой клуб — Фулхэм.