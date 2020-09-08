Англия

Полузащитник Уотфорда продолжит выступать в Премьер-лиге.

Хавбек Абдулайе Дукуре перешел из Уотфорда в Эвертон. Он заключил трехлетний контракт с "ирисками" с возможностью продления на еще один сезон, сообщил официальный сайт Эвертона.

По данным издания Goal, стоимость перехода французского полузащитника составила 25 миллионов фунтов.



Дукуре в Уотфорд перешел из Ренна в феврале 2016 года. Остаток того сезона он провел в аренде в Гранаде, а уже со следующей кампании стал игроком основы "шершней". На счету Абдулайе 129 матчей за четыре сезона в Премьер-лиге, в которых он забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

Абдулайе – уже третий большой трансфер Эвертона этим летом. До него "ириски" подписали хавбека Наполи Аллана и плеймейкера Реала Хамеса Родригеса.