Англия

Полузащитник Манчестер Сити призывает ответственно отнестись к своему здоровью в грядущем сезоне.

В связи с пандемией коронавируса футболисты не имели полноценного отдыха с лета 2019 года. Новый сезон уже стартовал во многих чемпионатах, а учитывая еще и предстоящий летом следующего года Евро-2020, топ-игроки смогут отправиться отдыхать аж во второй половине июля.

Кевин Де Брюйне, которому в этом сезоне предстоит сражаться за четыре трофея с Манчестер Сити и за два со сборной Бельгии, уверен, что футболисты обязаны говорить, если почувствуют усталость.

"Я просто говорю со своей точки зрения. Я не мог путешествовать или отправиться в отпуск со своей беременной женой. У нас были вещи поважнее. Но по сути, мы играем с прошлого июля", — рассказал Кевин CityTV.

"Конечно, у нас был перерыв из-за карантина, но лично я тренировался каждый день, мыслями постоянно был в работе. И нас ждет еще один сезон, который не остановится до следующего августа".

"Посмотрим, как будем с этим справляться. Каждой команде нужно очень внимательно к этому отнестись. Нельзя бояться говорить об усталости – даже ментальной. Иногда лучше отдохнуть неделю и вернуться свежим, чем играть через боль или ментальную измотанность".

"Нас это ждет в следующем сезоне. Возможно, я буду в порядке. Но есть шанс устать из-за количества матчей, которые будут сыграны за короткий промежуток времени".

По итогам прошлого сезона Кевин Де Брюйне был назван лучшим игроком Премьер-лиги, а также вошел в символическую команду чемпионата.