Англия

"Красные дьяволы" рассматривают возможность подписания француза.

Полузащитник Челси Нголо Канте попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Tuttosport.

"Красные дьяволы" хотят укрепить среднюю линию и попытаются подписать французского опорника. Руководство клуба готово заплатить за хавбека 60 миллионов евро, которые требует за него Челси.

Действующий контракт Канте с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 28 поединков в футболке "синих", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия контракта с полузащитником Джейдоном Санчо.