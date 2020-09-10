Англия

"Сороки" хотят заполучить игрока Лилля.

Руководство Ньюкасла сделало официальное предложение Лиллю касательно приобретения полузащитника Бубакари Сумаре, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб предложил за 21-летнего футболиста 35 миллионов евро. Отмечается, что "доги" предварительно отказались продавать игрока.

В прошедшем сезоне Сумаре провел 30 поединков в футболке "догов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что за полузащитника намерены сразиться многие топ-клубы — Милан, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.