"Сороки" хотят заполучить игрока Лилля.
Бубакари Сумаре, getty images
10 сентября 2020, 20:41
Руководство Ньюкасла сделало официальное предложение Лиллю касательно приобретения полузащитника Бубакари Сумаре, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб предложил за 21-летнего футболиста 35 миллионов евро. Отмечается, что "доги" предварительно отказались продавать игрока.
В прошедшем сезоне Сумаре провел 30 поединков в футболке "догов", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что за полузащитника намерены сразиться многие топ-клубы — Милан, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.