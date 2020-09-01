Франция

Хавбек имеет хорошие шансы перейти в топ-клуб.

Полузащитник Лилля Бубакари Сумаре попал в сферу интересов многих европейских команд, утверждает Le 10 Sport.

По данным источника, в услугах футболиста всерьез заинтересованы Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и, с недавних пор, Милан.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Сумаре также наблюдают лондонский Арсенал и мадридский Реал. В прошедшем сезоне Сумаре провел 30 поединков в футболке "догов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лилль в ближайшее время покинет защитник Габриэль, который перейдет в Арсенал.