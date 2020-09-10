Англия

Леонарду Да Силва Лопеш продолжит карьеру в Бельгии.

Халл и Серкль Брюгге оформили трансфер Лео Лопеша — сообщили официальные сайты бельгийского и английского клубов.

Подробности трансфера 21-летнего португальца не сообщаются, но известно, что он подписал полноценный контракт с Серкль Брюгге.

Лопеш, родившийся в Лиссабоне, является выпускником академии Питерборо и выступал за первую команду клуба (96 матчей во всех турнирах, 4 гола), Уиган (3, 0), Джиллингем (14, 1) и Халл (44, 2).