Англия

Переход нидерландца в Барселону находится под угрозой срыва.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп провел продуктивные переговоры с полузащитником своей команды Жоржиньо Вейналдумом на фоне слухов о его потенциальном трансфере в Барселону. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкому специалисту удалось убедить 29-летнего нидерландца продолжить выступления в футболке "красных", однако переговоров касательно продления контракта пока не было.

Новый наставник Барселоны Рональд Куман очень хотел бы подписать Вейналдума, с которым он работал в сборной Нидерландов. Несмотря на это, теперь Жоржиньо ожидает, что результатом позитивного диалога с Клоппом станет предложение о продлении контракта с Ливерпулем.

Напомним, что нынешнее соглашение нидерландского хавбека с "красными" истекает следующим летом. В прошлом сезоне он провел во всех турнирах 47 поединков и забил 6 голов.