Испания

Хавбек может воссоединиться с наставником в Испании.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с первой трансферной целью на текущее межсезонье, сообщает AD.

По данным источника, нидерландский наставник хочет видеть в своей команде полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума.

Отмечается, что вскоре в Барселону прибудет хавбек Ювентуса Миралем Пьянич, но Куман намерен сделать ставку на игрока, с которым работал в национальной сборной.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов, которая осталась без главного тренера, огласила предварительную заявку на Лигу Наций.