Англия

Украинский вингер может продолжить карьеру в Китае.

Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку и оказаться в китайской Суперлиге. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Шаньдун Лунэн заинтересован в подписании 30-летнего украинца и хотел бы оформить его переход.

Вест Хэму необходимо продавать своих игроков, чтобы заработать средства на усиление состава новыми футболистами. Это может поспособствовать переезду Ярмоленко в Китай.

В сезоне-2019/20 украинский вингер провел в футболке "молотобойцев" 23 поединка в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее агент Вадим Шаблий, представляющий интересы Андрея Ярмоленко, сообщил об отсутствии планов у своего клиента покидать Вест Хэм.