Стали известны подробности восстановления игроков Арсенала.
Мари и Мартинелли, фото Арсенал
11 сентября 2020, 13:59
Официальный сайт Арсенала рассказал о состоянии травмированных игроков — защитника Пабло Мари и нападающего Габриэля Мартинелли.
Напомним, Мари получил травму левой щиколотки в июне, но близок к восстановлению и сможет приступить к тренировкам уже в конце текущего месяца.
Мартинелли, в свою очередь, повредивший колено, может приступить к работе в общей группе игроков не раньше конца календарного года.
Ранее сообщалось, что Арсенал готовится продать голкипера Эмильяно Мартинеса в Астон Виллу.