Англия

Стали известны подробности восстановления игроков Арсенала.

Официальный сайт Арсенала рассказал о состоянии травмированных игроков — защитника Пабло Мари и нападающего Габриэля Мартинелли.

Напомним, Мари получил травму левой щиколотки в июне, но близок к восстановлению и сможет приступить к тренировкам уже в конце текущего месяца.

Мартинелли, в свою очередь, повредивший колено, может приступить к работе в общей группе игроков не раньше конца календарного года.

Ранее сообщалось, что Арсенал готовится продать голкипера Эмильяно Мартинеса в Астон Виллу.