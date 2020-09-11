Англия

Менеджер проведет в стане "павлинов" еще сезон.

Официальный сайт Лидса сообщает, что клуб продлил действующий договор с главным тренером команды Марсело Бьелсой.

Отмечается, что соглашение рассчитано всего на один год — до конца сезона-2020/21. Напомним, грядущий розыгрыш "павлины" проведут в АПЛ.

Ранее и сам Бьелса дал свой комментарий, в котором подтвердил, что продолжит работать с командой, которую тренирует с 2018 года.

Отметим, что стартовую игру в английской Премьер-лиге Лидс проведет против действующего чемпиона Англии — Ливерпуля.