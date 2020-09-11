В новом сезоне матчи АПЛ будут начинаться с новой музыкальной композицией.
Фото АПЛ
11 сентября 2020, 20:44
Руководство английской Премьер-лиги сменило гимн элитного футбольного дивизиона — сообщил официальный сайт организации.
Автором музыкального произведения стал британский композитор Дэйв Коннолли, который постарался передать драматизм и эмоции, которые неизменно сопутствуют матчам АПЛ.
Запись, аранжировка и сведение проводилось на знаменитой ливерпульской студии Abbey Road. В процессе, который продолжался девять месяцев, принимали участие 83 музыканта и техника.