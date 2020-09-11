Англия

В новом сезоне матчи АПЛ будут начинаться с новой музыкальной композицией.

Руководство английской Премьер-лиги сменило гимн элитного футбольного дивизиона — сообщил официальный сайт организации.

Автором музыкального произведения стал британский композитор Дэйв Коннолли, который постарался передать драматизм и эмоции, которые неизменно сопутствуют матчам АПЛ.

Запись, аранжировка и сведение проводилось на знаменитой ливерпульской студии Abbey Road. В процессе, который продолжался девять месяцев, принимали участие 83 музыканта и техника.