Англия

Клубы АПЛ проголосовали против продления данного правила.

В сезоне-2020/21 в английской Премьер-лиги команды смогут производить стандартные три замены. По информации BBC, клубы проголосовали против продления нынешней практики пяти замен.

Пять замен были разрешены в футболе, чтобы снизить резкую нагрузку на футболистов после вызванной коронавирусом паузы.

Отвечающий за принятие футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил национальным ассоциациям самостоятельно определять, оставлять ли пять замен в следующей кампании.

В Англии в прошлой кампании был зафиксирован занимательный случай, когда тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер произвел все пять замен одновременно.