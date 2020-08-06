Клубы АПЛ проголосовали против продления данного правила.
Замена в АПЛ, Getty Images
06 августа 2020, 16:06
В сезоне-2020/21 в английской Премьер-лиги команды смогут производить стандартные три замены. По информации BBC, клубы проголосовали против продления нынешней практики пяти замен.
Пять замен были разрешены в футболе, чтобы снизить резкую нагрузку на футболистов после вызванной коронавирусом паузы.
Отвечающий за принятие футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил национальным ассоциациям самостоятельно определять, оставлять ли пять замен в следующей кампании.
В Англии в прошлой кампании был зафиксирован занимательный случай, когда тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер произвел все пять замен одновременно.