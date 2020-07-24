Англия

Заключительный тур АПЛ запланирован на 23 мая 2021 года.

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение о том, что сезон-2020/21 в элитном дивизионе страны стартует 12 сентября 2020 года и продлится до 23 мая 2021 года — сообщил официальный Твиттер АПЛ.

Точный календарь будет известен после того, как английская Футбольная ассоциация, Премьер-лига и Футбольная лига согласуют даты всех турниров, проводящихся в Англии.

Напомним, что Премьер-лигу в сезоне-2019/20 досрочно выиграл Ливерпуль.

На данный момент известны 19 из 20-ти команд, которые сыграют в АПЛ в следующем сезоне: прямые путевки в элиту получили Лидс и Вест Бромвич, а третью разыграют в плей-офф Брентфорд, Суонси, Фулхэм и Кардифф.

Норвич уже покинул АПЛ, а еще два неудачника из тройки Астон Вилла, Уотфорд и Борнмут определятся в последнем туре чемпионата.