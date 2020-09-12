Англия

Бразильский вингер удачно начал карьеру в Северном Лондоне.

Вингер Арсенала Виллиан отличился двумя результативными передачами в своем первом матче за "канониров". Сначала он точно подал с углового на Габриэля, а затем ассистировал Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Некоторые источники приписывают Виллиану и ассист на Александра Ляказетта в эпизоде с первым голом, однако официальный сайт Премьер-лиги считает, что в этом случае результативной передачи не было. Этот же источник назвал Виллиана лучшим игроком матча.

Виллиан перешел в Арсенал этим летом из Челси на правах свободного агента. Бразилец заключил трехлетний контракт с "канонирами".

Другой дебютант "канониров", Габриэль Магальяйнс, отметился забитым мячом.