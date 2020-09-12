Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура АПЛ между Ливерпулем и Лидсом.

Главный тренер Ливеруля Юрген Клопп решил оставить Фабиньо на скамейке запасных в матче против Лидса. Вместо него сыграет Жоржиньо Вейналдум, которого связывают с уходом из клуба. В остальном же в стартовом составе "красных" обошлось без сюрпризов.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Милнер, Джонс, Минамино, Ориги

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Стрюйк, Даллас — Филлипс — Кошта, Эрнандес, Клих, Харрисон — Бэмфорд

Запасные: Касилья, Кейси, Алиоски, Робертс, Шеклтон, Поведа, Родриго

Матч Ливерпуль — Лидс начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.